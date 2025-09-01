Legende: Bald wieder Bundesliga-Spieler Fabian Rieder. imago images/dts Nachrichtenagentur

Fabian Rieder verlässt Stade Rennes definitiv und wechselt zum FC Augsburg in die Bundesliga.

Bei den Fuggerstädtern unterschreibt der Schweizer Nationalspieler einen Vertrag bis 2030.

In der vergangenen Saison lernte Rieder die Bundesliga kennen, er war an den VfB Stuttgart ausgeliehen und gewann dort den Pokal.

Fabian Rieder setzt seine Karriere in der Bundesliga fort. Der ehemalige YB-Spieler wechselt von Stade Rennes zum FC Augsburg. Die Bundesliga kennt Rieder bereits: In der vergangenen Saison spielte er auf Leihbasis beim VfB Stuttgart und bestritt dabei 21 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse.

«Die Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Cheftrainer waren top, sodass ich schnell begeistert von der Idee war, nach Augsburg zu wechseln», liess sich Rieder auf der Klub-Website zitieren. Die Bedingungen seien optimal, um seine persönliche und sportliche Weiterentwicklung voranzutreiben.

Erfolgloses Kapitel in Frankreich

Bei Stade Rennes hatte sich Rieder nicht durchsetzen können. Nach seinem Wechsel 2023 bestritt er seither nur 24 Pflichtspiele für die Franzosen. Nun kann der 23-Jährige in der Bundesliga einen neuen Anlauf nehmen.

