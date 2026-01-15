Nach seinem plötzlichen Abgang beim FC Zürich hat der Ex-Nationalspieler in Griechenland unterschrieben.

Legende: Geht wieder in Griechenland auf Torejagd Steven Zuber. Freshfocus/Philipp Kresnik

Nach seiner Vertragsauflösung beim FC Zürich hat Steven Zuber einen neuen Klub gefunden. Der 56-fache Nationalspieler unterschrieb bei Atromitos Athen, dem drittletzten der griechischen Super League, einen Vertrag über eineinhalb Jahre.

Für den 34-jährigen Offensivspieler ist es eine Rückkehr nach Athen, nachdem er bereits 2021 für vier Jahre bei Atromitos' Stadtrivale AEK Athen für Furore gesorgt und unter anderem 2023 das Double gewonnen hatte. In 119 Spielen bei AEK gelangen dem Winterthurer 38 Skorerpunkte (25 Tore und 13 Assists).

8. Karrierestation für Zuber

Seine Karriere begann Zuber beim FCZ-Stadtrivalen GC. Danach wechselte er via Moskau nach Deutschland, wo er für Hoffenheim, Stuttgart und Frankfurt spielte, ehe es ihn nach Griechenland zog. Nach einem einjährigen Engagement beim FCZ geht es nun also zurück.