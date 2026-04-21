Der Bundesligist meldet am Dienstag, dass der Schweizer in dieser Spielzeit «voraussichtlich» nicht mehr zum Einsatz kommt.

Legende: Verletzte sich am rechten Sprunggelenk Miro Muheim. EPA/FRIEDEMANN

Bitterer Rückschlag im Abstiegskampf in der Bundesliga: Für Linksverteidiger Miro Muheim vom Hamburger SV ist die Saison wohl beendet. Der Schweizer hat sich im Nordderby bei Werder Bremen (1:3) eine «Verletzung an der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk zugezogen», wie der Tabellen-14. der Bundesliga am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung mitteilte.

Damit wird Muheim Trainer Merlin Polzin im Saisonendspurt «voraussichtlich» nicht mehr zur Verfügung stehen, wie es weiter hiess. Für den HSV kommt der Ausfall des Stammspielers, der nur aufgrund von Sperren zwei Partien verpasste, zur Unzeit.

Krimi im Abstiegskampf

Zwar hat der Traditionsklub noch fünf Punkte Vorsprung auf den Stadtrivalen FC St. Pauli auf dem Relegationsrang, doch der Trend spricht gegen die Hanseaten, die aus den letzten fünf Bundesliga-Partien nur zwei Zähler holten.

Und das Restprogramm hat es mit Partien gegen die TSG Hoffenheim, bei Eintracht Frankfurt, gegen den SC Freiburg und am letzten Spieltag bei Bayer Leverkusen durchaus in sich.

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