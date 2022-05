Nach dem 0:1 in Berlin kann der Hertha BSC den Abstieg nur noch mit einem Sieg in Hamburg verhindern.

Rückspiel in der Relegation

Legende: Bald auf verlorenem Posten? Felix Magath und Fredi Bobic. IMAGO / Matthias Koch

Ausgerechnet mit einem Sieg gegen seine «alte Liebe», den Hamburger SV, kann Hertha-Trainer Felix Magath den Absturz der Hauptstädter in die Zweitklassigkeit noch verhindern.

Magath bleibt cool

Doch selbst aus dieser Krisensituation – die Berliner verloren das Hinspiel zuhause mit 0:1 – zieht der Trainer-Routinier noch etwas Positives: «Jetzt hat der HSV etwas zu verlieren», sagte der 68-Jährige vor dem Rückspiel am Montagabend.

Eine eigenwillige Interpretation, droht der «Alten Dame» doch der 1. Abstieg seit 10 Jahren. Doch die Absichten Magaths bei einer solchen Aussage sind klar: Er will seiner Mannschaft in der derzeitigen Situation etwas Last von den Schultern nehmen.

Bobic' hinkender Vergleich

Einer, der derzeit ebenfalls lieber in einer anderen Haut stecken möchte, ist Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic. Vor dem entscheidenden Duell meinte er, der im vergangenen Sommer ausgerechnet von Frankfurt nach Berlin gewechselt war, trocken: «Jetzt ist es wie ein Final, alle Karten liegen auf dem Tisch.» Halt leider nur einer in Hamburg und nicht in Sevilla ...

