Legende: Lukas Podolski Hier bei seinem grossen Abschiedsspiel in Köln 2024. Keystone/Federico Gambarini

Der Deutsche Lukas Podolski beendet nach dieser Saison seine Karriere. Der 40-jährige Stürmer verkündete den Schritt auf Instagram mit den Worten: «Ein Kapitel endet, eine neue Ära beginnt.»

Der Höhepunkt der Profi-Laufbahn Podolskis war der WM-Titel 2014, auch wenn er damals in Brasilien nur wenig zum Einsatz kam. Bei anderer Gelegenheit war er prägender, etwa bei der Heim-WM 2006. Zusammen mit Bastian Schweinsteiger stand er für den Neustart der deutschen Nationalmannschaft.

Dritterfolgreichster Skorer

Mit 130 Länderspielen belegt Podolski in der Rangliste der deutschen Nationalspieler den 4. Platz hinter Lothar Matthäus (150), Miroslav Klose (137) und Thomas Müller (131). Die 49 Treffer sind der drittbeste Wert in der Geschichte des deutschen Fussballs, nur Klose (71) und Gerd Müller (68) trafen öfters.

Auf Klubebene schaffte es Podolski in Köln durch seine Tore und Treue zu Kultstatus. Titel holte er aber anderswo: Mit Bayern München gewann er 2008 das Double, mit Arsenal in England, Galatasaray Istanbul in der Türkei, Vissel Kobe in Japan und Gornik Zabrze in Polen wurde er jeweils Cupsieger.