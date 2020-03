Legende: Hoffen auf eine weitere magische Pokalnacht Saarbrücken und seine Fans im Hermann-Neuberger-Stadion. imago images

Wer live dabei sein will, wenn möglicherweise Pokal-Geschichte geschrieben wird, muss ganz tief in die Tasche greifen. Die Preise für die allerletzten der insgesamt nur 6800 Tickets für den Viertelfinal des 1. FC Saarbrücken gegen Fortuna Düsseldorf am Dienstag im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen sind ins Astronomische gestiegen.

Bis zu 1189 Euro sollen Fans für eine Karte zahlen, aktuell beginnt die Preisspirale bei 593 Euro für die günstigsten Tickets. Der neue Klub des Schweizers Stephan Andrist hatte seinen Fans die Eintrittskarten für Preise zwischen 10 und 40 Euro angeboten. Was die Zuschauer lockt, ist die Aussicht auf eine Sensation: Noch nie in der 85-jährigen Historie des DFB-Pokals hat ein Viertligist die Vorschlussrunde erreicht.

Nach Siegen gegen den Bundesligisten Köln sowie die Zweitligisten Regensburg und Karlsruhe sehen die Saarländer auch den abstiegsbedrohten Erstligisten nicht als unüberwindbare Hürde an. «Im Hinblick auf die Liga hätte ich nichts dagegen, wenn wir es in 90 Minuten schaffen würden», sagte Saarbrückens Torhüter Daniel Batz im kicker-Interview selbstbewusst.

«... dann ist das nur für die Annalen»

Finanziell ist der Tabellenführer der Regionalliga Südwest schon jetzt ein Gewinner. Knapp 2,6 Millionen kassierte der einstige Erstligist für den Sprung in die Runde der letzten Acht. Im Falle der Qualifikation für den Halbfinal würde die Summe auf annähernd 5,4 Millionen Euro steigen.

Dabei hat der Pokalknüller für die Saarbrückener, die mit 6 Punkten Vorsprung auf direktem Weg in die Drittklassigkeit sind, nicht einmal absolute Priorität. Keeper Batz: «Wenn wir am Ende nicht aufsteigen, ist diese Pokalreise nur für die Annalen.»

