Legende: Herausragende Statistiken Yann Sommer hat sich in seiner Debütsaison in die Herzen der Inter-Fans gespielt. imago images/Abacapress

Als Yann Sommer sich vor knapp anderthalb Jahren dazu entschloss, den sicheren Hafen Mönchengladbach zu verlassen, tat er einen Schritt ins Ungewisse. Dieser sollte sich aber als richtig erweisen: Sowohl mit den Bayern als auch mit Inter ist der Nati-Goalie auf Anhieb Meister geworden.

Was nach einem reibungslosen Übergang vom Bundesliga-Mittelmass in den europäischen Spitzenfussball klingt, war allerdings durchaus mit Schwierigkeiten verbunden. Bei den Bayern sah sich Sommer als Ersatz Manuel Neuers einiger Kritik ausgesetzt. Und auch die Anfänge in Mailand liessen zunächst nichts Gutes erahnen.

Bisher 23 Spiele ohne Gegentor

Nachdem Sommer kurz nach seiner Ankunft in einem Testspiel gegen Salzburg gleich mehrfach patzte, witterten die italienischen Gazzetten bereits einen Fehleinkauf der «Nerazzurri». Schliesslich hatte André Onana in der Saison zuvor gute Leistungen gezeigt und sich so den Transfer zu Manchester United verdient.

Mit dem Beginn der Meisterschaft zerstreuten sich die Zweifel allerdings schnell. In den ersten drei Partien blieb Sommer ohne Gegentor. Daraus entwickelte sich rasch ein Muster: Unterstützt von einer starken Abwehr behielt der 35-Jährige wettbewerbsübergreifend bis anhin noch 20 weitere Male eine weisse Weste.

00:57 Video Inter nach Derby-Sieg vorzeitig Meister Aus Sport-Clip vom 23.04.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Rosafarbener Ritterschlag

Inter sicherte sich mit der stabilen Defensive als Basis zu Beginn des Jahres gegen Lazio und Napoli den italienischen Supercup und nun den 20. «Scudetto». Als man in der Coppa im Achtelfinal gegen Bologna ausschied, stand Sommer nicht im Tor.

Die Gazzetta dello Sport hat «Il Svizzero» als besten Transfer der Serie A betitelt. Angesichts von nur 18 Gegentoren in 31 Einsätzen ist das keine Überraschung. Und das Saisonhighlight soll für den Routinier ja noch folgen: Mit der Nati an der EM in Deutschland, wo er als Stammgoalie eingeplant ist.