Legende: Noch kein Jahr her Adana Demirspor erzwingt gegen Galatasaray einen Spielabbruch. IMAGO / Anadolu Agency

Vor nicht allzu langer Zeit verzückte Adana Demirspor noch das türkische Fussballpublikum. Die zweite Saison nach dem Aufstieg beendete der Klub 2023 mit Ex-Nati-Captain Gökhan Inler als Anführer auf Rang 4, direkt hinter den 3 Giganten aus Istanbul.

Mittlerweile kickt der Klub aus Adana in der zweitklassigen «1. Lig» und steht dort nach nach dem 1:4 gegen Corum FK nach 21 von 38 Runden als Absteiger fest. Die sportliche Bilanz – 2 Unentschieden und ein Torverhältnis von 15:92 – wäre schon katastrophal genug. Doch weil Adana in der laufenden Saison wegen verschiedener Vergehen insgesamt schon 30 Punkte abgezogen wurden, hat der Klub derzeit -28 Zähler auf dem Konto.

Wohl kaum im Plus

Für die Anhänger der «blauen Blitze» ist dies schon fast Normalität. In der letzten Saison in der Süper Lig waren 12 Punkte abgezogen worden. Zusätzlich sorgte ein erzwungener Spielabbruch auf Geheiss des Präsidenten nach einem umstrittenen Penalty gegen Galatasaray für Aufsehen.

Mit 2 Zählern beendet man die Spielzeit damals im Plus. Etwas, was in dieser Saison wohl kaum gelingen wird.