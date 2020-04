Aus seiner Zeit als aktiver Fussballer ist André Sitek in Basel noch immer als «Bruder Lustig» bekannt. Er spielte zwischen 1988 und 1995 für Chur, Baden, den FCB und Locarno. Der 57-Jährige arbeitet seit mehreren Jahren als Sportjournalist bei der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf in Amsterdam. Während der EURO 2016 vertrat er die nicht qualifizierten Niederländer auf SRF in der Skype-Serie «Tulpen statt Tore».