2 Jahre nach seinem Aus bei YB steht der Walliser mit Kansas City vor der neuen MLS-Saison.

Für Raphael Wicky gilt es wieder ernst. Als Trainer von Sporting Kansas City geht der Walliser am Samstagabend gegen die San Jose Earthquakes in seine 1. Saison. Es ist für Wicky das 3. Engagement in Nordamerika, nachdem er 2019 die U17 der USA trainiert hatte und zwischen Januar 2020 und September 2021 Trainer von Chicago gewesen war.

Seit der Vertragsunterschrift sind 6 Wochen vergangen – eineinhalb Monate, in denen der 48-Jährige vor allem unterwegs war: Zunächst in einem Trainingslager in Florida, danach in Kalifornien. «Es ging mir zuerst darum, alle Spieler und den Staff kennenzulernen», beschreibt Wicky im SRF-Interview die Herausforderungen der ersten Tage.

Zudem stehe das Team, das zahlreiche Mutationen hinter sich hat, noch nicht. So seien 14- bis 16-jährige Nachwuchsspieler mit im Trainingslager gewesen. Trotzdem hofft er auf eine Steigerung im Vergleich zur letzten Saison, als Kansas City zu den schwächsten Teams gehörte. So sagt Wicky: «Wir haben alle Puzzleteile, die es braucht, um mit den Besten mithalten zu können. Ich glaube, wir können hier etwas aufbauen.»