DAS grosse Thema vor dem Saisonstart in LaLiga war die Posse um Marc-André ter Stegen. Der Barça-Goalie musste sich einer Operation unterziehen und fällt lange aus. Weil zunächst unklar blieb, wie lange der 33-Jährige fehlt, durften die klammen Katalanen seinen Lohn nicht dafür nutzen, um Neuzugänge zu registrieren. So fehlen der neu verpflichtete Stamm-Torhüter Joan Garcia und Marcus Rashford auf der offiziellen Spielerliste des Verbandes.

Dem Titelverteidiger spielt auch nicht in die Karten, dass sich der Einzug ins renovierte Camp Nou verzögert und weitere Millionen flöten gehen. Die Hoffnungen ruhen auf der eingespielten Mannschaft um Lamine Yamal, Raphinha und Pedri.

Real ersetzte Trainer-Legende Carlo Ancelotti durch Leverkusens Xabi Alonso und investierte in die Abwehr: Für Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold und Alvaro Carreras gaben die «Königlichen» über 120 Millionen Euro aus.

Auch Atletico, im letzten Jahr Dritter, rührt mit der grossen Kelle an: 7 der teuersten 12 Transfers gehen auf das Konto der «Colchoneros», die dafür viel Erfahrung abgaben.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Djibril Sow (28) – Sevilla. In der letzten Saison mit den Andalusiern nur knapp dem Abstieg entkommen. Nun soll es wieder nach oben gehen. Seine persönliche Situation: gesetzt und doch nicht unumstritten. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Jose Breton. 1 / 5 Legende: Djibril Sow (28) – Sevilla In der letzten Saison mit den Andalusiern nur knapp dem Abstieg entkommen. Nun soll es wieder nach oben gehen. Seine persönliche Situation: gesetzt und doch nicht unumstritten. Keystone/AP Photo/Jose Breton

Bild 2 von 5. Ruben Vargas (27) – Sevilla. Im Winter aus Augsburg gekommen und nach 11 Spielen (2 Tore) zur Pause gezwungen. Nun ist die Oberschenkelblessur auskuriert, der Stammplatz soll wieder her. Bildquelle: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal. 2 / 5 Legende: Ruben Vargas (27) – Sevilla Im Winter aus Augsburg gekommen und nach 11 Spielen (2 Tore) zur Pause gezwungen. Nun ist die Oberschenkelblessur auskuriert, der Stammplatz soll wieder her. KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal

Bild 3 von 5. Filip Ugrinic (26) – FC Valencia. Mehr Geld als für den Ex-YB-Mittelfeldakteur gaben die «Fledermäuse» in diesem Transferfenster für keinen Spieler aus. 4 Millionen Euro soll die Ablöse betragen haben. Der Box-to-Box-Spieler hat noch Trainingsrückstand und dürfte langsam in die Saison starten. Bildquelle: FCValencia.com. 3 / 5 Legende: Filip Ugrinic (26) – FC Valencia Mehr Geld als für den Ex-YB-Mittelfeldakteur gaben die «Fledermäuse» in diesem Transferfenster für keinen Spieler aus. 4 Millionen Euro soll die Ablöse betragen haben. Der Box-to-Box-Spieler hat noch Trainingsrückstand und dürfte langsam in die Saison starten. FCValencia.com

Bild 4 von 5. Ricardo Rodriguez (32) – Betis Sevilla. Hatte in seinem ersten Vertragsjahr in Spanien auf der linken Verteidigerposition keinen einfachen Stand. Dem Vernehmen nach steht eine Rückkehr in die Schweiz zum FC Sion im Raum. Bildquelle: IMAGO Images/Pro Sports Images. 4 / 5 Legende: Ricardo Rodriguez (32) – Betis Sevilla Hatte in seinem ersten Vertragsjahr in Spanien auf der linken Verteidigerposition keinen einfachen Stand. Dem Vernehmen nach steht eine Rückkehr in die Schweiz zum FC Sion im Raum. IMAGO Images/Pro Sports Images

Bild 5 von 5. Eray Cömert (27) – FC Valencia. Die letzte Saison verbrachte er bei Absteiger Valladolid, konnte den freien Fall (18 Niederlagen in den letzten 19 Spielen) als Teilzeit-Stammkraft aber nicht verhindern. Nun ist er zurück in Valencia. Zukunft: offen. Bildquelle: IMAGO Images/Photo Players Images. 5 / 5 Legende: Eray Cömert (27) – FC Valencia Die letzte Saison verbrachte er bei Absteiger Valladolid, konnte den freien Fall (18 Niederlagen in den letzten 19 Spielen) als Teilzeit-Stammkraft aber nicht verhindern. Nun ist er zurück in Valencia. Zukunft: offen. IMAGO Images/Photo Players Images Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

