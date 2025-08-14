In der Premier League ist die Liste der Titelanwärter lang. Und hält Granit Xhaka Aufsteiger Sunderland in der Liga?

Alle gegen die «Reds» und Xhakas «Mission Impossible»

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Legende: Herkulesaufgabe für Granit Xhaka In den letzten 2 Jahren sind sämtliche Aufsteiger in der Premier League auch gleich wieder abgestiegen. Das will der Nati-Captain mit Sunderland verhindern. imago images/Action Plus

Liverpool ist der grosse Gejagte in der neuen Premier-League-Saison. Die «Reds» hatten mit dem Tod von Diogo Jota einen Schicksalsschlag zu verkraften, rüsteten mit dem Bundesliga-Trio Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Hugo Etikité aber auch kräftig auf.

Doch die Konkurrenz schläft nicht:

Chelsea untermauerte seine Titelambitionen mit dem Sieg an der Klub-WM im Sommer und veredelte sein Kader mit BVB-Flügel Jamie Gittens.

Arsenal verpflichtete den vielumworbenen Topstürmer Viktor Gyökeres.

verpflichtete den vielumworbenen Topstürmer Viktor Gyökeres. Manuel Akanjis Manchester City will nach einer im eigenen Selbstverständnis enttäuschenden Saison zurück auf den Thron und holte Tijjani Reijnders aus Milan.

will nach einer im eigenen Selbstverständnis enttäuschenden Saison zurück auf den Thron und holte Tijjani Reijnders aus Milan. Dahinter sind vor allem Manchester United und Tottenham nach Horrorsaisons auf den Plätzen 15 und 17 auf Wiedergutmachung aus.

Schweizer in der Premier League 2025/26

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Bereits der Chef (und Captain) in Sunderland. Granit Xhaka. Bildquelle: imago images/Sportimage. 1 / 6 Legende: Bereits der Chef (und Captain) in Sunderland Granit Xhaka. imago images/Sportimage

Bild 2 von 6. Erste Station auf der Insel. Dan Ndoye geht neu für Nottingham Forest auf Torejagd. Bildquelle: imago images/NurPhoto. 2 / 6 Legende: Erste Station auf der Insel Dan Ndoye geht neu für Nottingham Forest auf Torejagd. imago images/NurPhoto

Bild 3 von 6. Gehört bei Newcastle fast schon zum Inventar. Fabian Schär. Bildquelle: imago images/Sports Press Photo. 3 / 6 Legende: Gehört bei Newcastle fast schon zum Inventar Fabian Schär. imago images/Sports Press Photo

Bild 4 von 6. Klare Ambitionen. Für Manuel Akanji und Manchester City ist nur der Titel gut genug. Bildquelle: imago images/Latin Sport Images. 4 / 6 Legende: Klare Ambitionen Für Manuel Akanji und Manchester City ist nur der Titel gut genug. imago images/Latin Sport Images

Bild 5 von 6. Lange Pause. Zeki Amdouni von Aufsteiger Burnley zog sich Mitte Juli einen Kreuzbandriss zu und wird mehrere Monate ausfallen. Bildquelle: imago images/PA Images. 5 / 6 Legende: Lange Pause Zeki Amdouni von Aufsteiger Burnley zog sich Mitte Juli einen Kreuzbandriss zu und wird mehrere Monate ausfallen. imago images/PA Images

Bild 6 von 6. Auf dem Absprung. Isaac Schmidt war bei Aufsteiger Leeds United zuletzt nicht erste Wahl. Er wird mit Werder Bremen in Verbindung gebracht. Bildquelle: imago images/News Images. 6 / 6 Legende: Auf dem Absprung Isaac Schmidt war bei Aufsteiger Leeds United zuletzt nicht erste Wahl. Er wird mit Werder Bremen in Verbindung gebracht. imago images/News Images Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Aus Schweizer Sicht liegt das Hauptaugenmerk auf Aufsteiger Sunderland, wo Nati-Captain Granit Xhaka nun die Fäden im Mittelfeld zieht. Neu in der Liga ist zudem Nati-Flügel Dan Ndoye beim letztjährigen Überraschungsteam Nottingham Forest.

Premier League