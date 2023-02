Der Portugiese erzielt beim 4:0-Sieg von Al-Nassr gegen Al-Wehda alle Tore – und jubelt wie in der Champions League.

Cristiano Ronaldo hat in seiner neuen sportlichen Heimat Saudi-Arabien erstmals richtig aufhorchen lassen und die Fans mit einem Viererpack verzückt. Der Portugiese schoss beim 4:0-Erfolg seines Klubs Al-Nassr bei Al-Wehda alle vier Tore und führte sein Team damit im Alleingang zurück an die Tabellenspitze.

Ronaldo, der für sein Engagement in Saudi-Arabien 200 Millionen Euro im Jahr verdienen soll, traf in der 21., 40., 53. (Elfmeter) und 61. Minute. Erst in der vergangenen Woche hatte der fünffache Weltfussballer seinen ersten Liga-Treffer für seinen neuen Klub erzielt.

Meilenstein erreicht

Ronaldo hat in seiner Karriere nun alleine in Meisterschaftsspielen 503 Tore erzielt – zusammen mit Europacup, Cup-Wettbewerben und Nationalmannschaft nähert er sich der 1000er-Grenze.