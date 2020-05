Im Herbst spielte Schalke ganz vorne mit, schnupperte gar mehrmals an Platz 1. Davon sind die «Königsblauen» aber längst weit entfernt. Die 1:2-Pleite am Mittwoch in Düsseldorf war das 10. sieglose Spiel in Folge. In der Rückrunden-Tabelle belegen sie mit 7 Punkten aus 11 Spielen (5:24 Tore) den letzten Platz.

Wagner noch kein Thema

Ohne das Polster aus dem Herbst würde in Gelsenkirchen längst das Abstiegsgespenst umgehen. Trotz der Krise steht Trainer David Wagner (noch) nicht zur Diskussion. Ein klares Bekenntnis zum Coach gab Sportvorstand Jochen Schneider gegenüber Sky zwar nicht ab. Er nahm aber vor allem auch die Spieler in die Pflicht.

Mehrere Leistungsträger waren in der Rückrunde Totalausfälle. Ein Beispiel ist der derzeit verletzte Amine Harit, der in der 1. Saisonhälfte mit 6 Toren und 5 Assists begeistert hatte. Seither ging gar nichts mehr. Mit Suat Serdar fällt zudem ein anderer wichtiger Spieler bis zum Saisonende aus.

Noch bleiben Schalke 6 Runden, um eine zuerst verheissungsvoll anmutende Saison immerhin noch einigermassen würdevoll zu beenden.