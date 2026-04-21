Legende: Wurde in Herning attackiert Alamara Djabi. IMAGO/Maximilian Koch

Der dänische Topklub FC Midtjylland steht nach einem Messerangriff auf Profi Alamara Djabi unter Schock. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wurde der 19-Jährige bei einer Attacke in Herning am Wochenende schwer verletzt und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Nach zwei Operationen sei sein Zustand nun stabil.

Djabi sei aus dem künstlichen Koma erwacht und es gehe ihm «den Umständen entsprechend gut», hiess es in einem Statement. Zu den Hintergründen machte der Klub, bei dem die beiden Schweizer Kevin Mbabu und Junior Zé engagiert sind, keine Angaben.

Bisher meist im Nachwuchs eingesetzt

Djabi hatte in der Jugend für Benfica Lissabon gespielt, er wechselte 2023 nach Midtjylland. Nach einer Leihe kehrte der Profi aus Guinea-Bissau im Sommer 2025 nach Dänemark zurück. Für das dänische Spitzenteam kam er bislang vorwiegend in den Nachwuchsteams zum Einsatz. Midtjylland kämpft als Tabellenzweiter in der Meisterrunde um den Titel.