Legende: Im schwedischen Nationalteam zuletzt nur kurz im Einsatz Alexander Isak. imago images/TT

Liverpool plant bei Alexander Isak weitsichtig. «Erwarten Sie nicht, dass er in jedem Spiel 90 Minuten spielt. Das wird in den kommenden Wochen sicher nicht der Fall sein. Er hat die Vorbereitung und 3 bis 4 Monate Mannschaftstraining verpasst. Wir müssen ihn Schritt für Schritt wieder in Form bringen», sagte Trainer Arne Slot vor dem Spiel der «Reds» am Sonntag gegen Burnley.

Der 25-jährige Stürmer stiess für 144 Millionen Euro von Newcastle an die Anfield Road. Den Wechsel erstreikte sich der Schwede faktisch. Sein letztes Pflichtspiel bestritt er am 25. Mai, entsprechend wenig Spielpraxis hat er vorzuweisen. Am vergangenen Montag spielte er im Rahmen der WM-Qualifikation gegen den Kosovo lediglich 20 Minuten.

Geduld ist gefragt

Liverpool habe Isak nicht für die nächsten zwei Wochen verpflichtet, sondern für sechs Jahre. Das müssten sowohl Fans wie auch der Klub selbst im Hinterkopf behalten. «Dies dient dem langfristigen Wohl des Spielers», so Slot. Und ohnehin ist Liverpool mit drei Siegen aus drei Spielen bereits bestmöglich in die neue Saison gestartet.

