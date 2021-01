Am Wochenende geht es in der Bundesliga nach einer kurzen Pause weiter. Hier geben wir einen Überblick über die Schweizer Bundesliga-Söldner.

Schweizer in der Bundesliga

Im Gegensatz zur Super League hat die deutsche Bundesliga nur eine kurze Weihnachtspause eingelegt. Am Wochenende vom 2./3. Januar geht es mit der 14. Runde weiter. Die Schweiz stellt in der höchsten deutschen Liga mit 17 Spielern nach Österreich (31 Spieler), Frankreich (30) und der Niederlande (19) am viertmeisten «Gastarbeiter». Zudem sind 3 Schweizer bei einem Bundesligisten als Trainer oder Sportdirektor engagiert.

Bild 1 / 17 Legende: Yann Sommer 32 Jahre, Borussia Mönchengladbach, Torwart, 1080 Spielminuten, einmal zu Null. imago images Bild 2 / 17 Legende: Roman Bürki 30 Jahre, Borussia Dortmund, Torwart, 990 Spielminuten, dreimal zu Null imago images Bild 3 / 17 Legende: Gregor Kobel 23 Jahre, VfB Stuttgart, Torwart, 1170 Spielminuten, einmal zu Null imago images Bild 4 / 17 Legende: Marwin Hitz 33 Jahre, Borussia Dortmund, Torwart, 180 Spielminuten, 0 Mal zu Null. imago images Bild 5 / 17 Legende: Manuel Akanji 25 Jahre, Borussia Dortmund, Innenverteidiger, 981 Spielminuten, 1 Tor, kein Assist. imago images Bild 6 / 17 Legende: Nico Elvedi 24 Jahre, Borussia Mönchengladbach, 945 Spielminuten, kein Tor, kein Assist. imago images Bild 7 / 17 Legende: Kevin Mbabu 25 Jahre, VfL Wolfsburg, Rechter Aussenverteidiger, 210 Spielminuten, kein Tor, 1 Assist. imago images Bild 8 / 17 Legende: Cédric Brunner 26 Jahre, Arminia Bielefeld, Rechter Verteidiger, 943 Spielminuten, kein Tor, kein Assist. imago images Bild 9 / 17 Legende: Michael Lang 29 Jahre, Borussia Mönchengladbach, Rechter Verteidiger, keine Spielminuten, kein Tor, kein Assist. imago images Bild 10 / 17 Legende: Denis Zakaria 24 Jahre, Borussia Mönchengladbach, Defensives Mittelfeld, 260 Spielminuten, kein Tor, kein Assist. imago images Bild 11 / 17 Legende: Edimilson Fernandes 24 Jahre, 1. FSV Mainz, Zentrales Mittelfeld, 626 Spielminuten, kein Tor, kein Assist. imago images Bild 12 / 17 Legende: Admir Mehmedi 29 Jahre, VfL Wolfsburg, Offensives Mittelfeld, 542 Spielminuten, kein Tor, 2 Assists. imago images Bild 13 / 17 Legende: Djibril Sow 23 Jahre, Eintracht Frankfurt, Zentrales Mittelfeld, 567 Spielminuten, kein Tor, kein Assist. imago images Bild 14 / 17 Legende: Ruben Vargas 22 Jahre, FC Augsburg, Linkes Mittelfeld, 738 Spielminuten, 3 Tore, 1 Assist. imago images Bild 15 / 17 Legende: Steven Zuber 29 Jahre, Eintracht Frankfurt, Linkes Mittelfeld, 438 Spielminute, kein Tor, 1 Assist. imago images Bild 16 / 17 Legende: Renato Steffen 29 Jahre, VfL Wolfsburg, Rechtes Mittelfeld, 707 Spielminuten, 1 Tor, 2 Assists. imago images Bild 17 / 17 Legende: Breel Embolo 23 Jahre, Borussia Mönchengladbach, Stürmer, 738 Spielminuten, 2 Tore, 3 Assists. imago images

Die Fragezeichen

Christian Gross (Schalke): Der 67-Jährige konnte dem Ruf aus der Bundesliga nicht widerstehen und gab seinen Rücktritt vom Rücktritt. Gross ist beim taumelnden Schlusslicht Schalke 04 bereits der 4. Trainer der Saison. Das einzige Ziel des langjährigen FCB-Trainers heisst Klassenerhalt.

Martin Schmidt (Mainz): Der Walliser ist zurück bei Mainz 05. Im Gegensatz zu seiner früheren Amtszeit ist Schmidt nun als Sportdirektor angestellt und soll den Klub zusammen mit dem 2. Rückkehrer Christian Heidel vor dem Abstieg aus der Bundesliga bewahren. Eine schwierige Aufgabe, denn Mainz liegt mit nur 6 Punkten auf dem 17. Rang.

Über den Erwartungen

Urs Fischer (Union Berlin): Die Mannschaft des ehemaligen Trainers von Basel, Thun sowie dem FCZ hat sich im 1. Teil der Saison in einen regelrechten Rausch gespielt und beeindruckte mit frischem Fussball. Dabei konnte die «Eisernen» auch der längere Ausfall von Königstransfer Max Kruse nicht bremsen. Union liegt auf dem 6. Rang und Fischer sitzt sicher in seinem Trainersessel.

Gregor Kobel (Stuttgart): Der 23-jährige Torhüter ist bei Aufsteiger Stuttgart im Tor gesetzt und führte die Schwaben als sicherer Rückhalt in eine angenehme Ausgangslage. Stuttgart ist neben Union eine der Überraschungsmannschaften und liegt auf Platz 7.

Kevin Mbabu, Renato Steffen, Admir Mehmedi (Wolfsburg): Die «Wölfe» liegen nach 13 Spieltagen als 4. auf einem Champions-League-Platz und konnten dabei auf die Hilfe von 3 Schweizern zählen. Mbabu kämpfte sich nach einer Bänderverletzung in den letzten 3 Partien vor der Pause zurück ins Team. Steffen und Mehmedi pendelten, wenn sie fit waren, zwischen der Bank und der Startelf.

Wie erwartet

Yann Sommer, Breel Embolo, Nico Elvedi, Denis Zakaria (Gladbach): Während Sommer und Elvedi absolute Stammkräfte bei den «Fohlen» waren, kam Embolo in der hochkarätig besetzten Offensive zwar oft zum Einsatz, musste sich aber auch immer mal wieder mit der Joker-Rolle begnügen. Zakaria erhielt nach seiner langwierigen Knieverletzung immer wieder Spielpraxis, muss seine Form aber noch finden.

Ruben Vargas (Augsburg): Der Luzerner hatte in der vergangenen Spielzeit zu den Überraschungen gehört und sammelt auch in dieser Saison fleissig Spielminuten. Vor der Pause musste sich Vargas mit der Joker-Rolle begnügen.

Cédric Brunner (Bielefeld): Aufsteiger Arminia tat sich in der Bundesliga wie erwartet schwer. Bielefeld, bei denen Brunner auf der rechten Abwehrseite gesetzt war, liegt nach 13 Runden auf dem Relegationsplatz – für mehr reicht die Qualität im Kader wohl nicht.

Steven Zuber, Djibril Sow (Frankfurt): Die beiden Nationalspieler wurden bei der Eintracht immer wieder Opfer der Rotation von Trainer Adi Hütter. Frankfurt liegt auf dem 9. Rang und kann sich Hoffnungen auf einen Europa-League-Platz machen.

Enttäuschender Saisonverlauf

Roman Bürki, Manuel Akanji, Marwin Hitz (BVB): Bei Dortmund musste Lucien Favre nach wechselhaften Resultaten die Koffer packen und seinem vorherigen Assistenten Edin Terzic Platz machen. Bürki und Akanji haben beim 5.-platzierten BVB einen Stammplatz, konnten aber wie die ganze Mannschaft nicht mit Konstanz auftrumpfen.

Edimilson Fernandes (Mainz): Mainz spielt in diesem Jahr einmal mehr um den Klassenerhalt. Fernandes hat sich dabei nach seiner Corona-Erkrankung zu Beginn der Saison einen Stammplatz erkämpft, seine Leistungen stagnieren aber schon länger.

Michael Lang (Gladbach): Der 31-fache Nationalspieler hat auch in der 3. Saison in Deutschland bis jetzt nicht richtig Fuss fassen können. Der Aussenverteidiger war zwar fast immer im Kader, kam in der Bundesliga aber nicht zum Einsatz. Lang gehört zu den Streichkandidaten bei den Gladbachern.