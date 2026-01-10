Die «Silkmen» schlagen den haushohen Favoriten im FA Cup 2:1 und stehen überraschend in der 4. Runde.

Legende: Grosser Jubel bei Macclesfield. Keystone/Martin Rickett

Es ist nicht weniger als eine der grössten Überraschungen in der Geschichte des FA Cup: Sechstligist Macclesfield FC steht nach einem 2:1 über Crystal Palace in den Sechzehntelfinals. Damit erwischte es den Titelverteidiger schon früh.

Yeremi Pino brachte die «Eagles» in der Schlussphase nochmals zurück. Doch passenderweise wurde das letzte Aufbäumen des Favoriten mit einem Fouleinwurf durch Chris Richards unterbunden. Paul Dawson (43.) und Isaac Buckley-Ricketts (60.) hatten die Sensation der «Silkmen» aufgegleist. Das Team von John Rooney, dem jüngeren Bruder von England-Legende Wayne, brachte den Vorsprung über die Zeit.

Xhaka trifft bei Sunderland-Sieg

Eine Runde weiter ist Sunderland. Das Team um Captain Granit Xhaka rang Everton im Penaltyschiessen nieder, nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Während bei Sunderland alle 3 Schützen, darunter Xhaka, trafen, versemmelte das Everton-Trio seine Versuche unisono. Manchester City zeigte Drittligist Exeter City die Grenzen auf, beim 10:1 trafen 10 verschiedene Torschützen für die «Skyblues».

