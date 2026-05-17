In der italienischen Liga spitzt sich der Kampf um die Champions-League-Plätze zu. Zachary Athekame trifft für Milan.

Legende: Derbyheld Verteidiger Gianluca Mancini. Getty Images/Photo Agency

Die AS Roma hat das «Derby della Capitale» gegen Lazio Rom am zweitletzten Spieltag der Serie A mit 2:0 für sich entschieden. Innenverteidiger Gianluca Mancini avancierte im Stadio Olimpico mit einem Doppelpack (40./66.) zum Matchwinner. Dank dem 2. Derbysieg der Saison – dem 4. Sieg in Serie – rücken die «Giallorossi» vom 5. auf den 4. Rang vor – dieser berechtigt für die Champions League.

Zustande kam dieser Sprung in der Tabelle auch, weil Juventus parallel zu Hause der Fiorentina unterlag. Nach der 0:2-Pleite rutscht die «alte Dame» vom 3. auf den 6. Platz ab. Im letzten Saisonspiel im Derby gegen Torino braucht «Juve» einen Sieg, um sich vielleicht doch noch für die «Königsklasse» zu qualifizieren.

Legende: Traf mit einem platzierten Schuss zum 2:0 Zachary Athekame. Keystone/EPA/Stringer

Athekame trifft

Sowohl auf die AS Roma als auch auf die AC Milan (3.) beträgt der Rückstand allerdings 2 Punkte. Die «Rossoneri» kehrten bei Genua nach 3 sieglosen Partien auf die Erfolgsspur zurück. Der Schweizer Zachary Athekame erzielte sein 2. Saisontor zum 2:0 (81.) – der letztlich entscheidende Treffer, weil Genua in der 86. noch zum Anschluss traf.

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