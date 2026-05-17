In der italienischen Liga spitzt sich der Kampf um die Champions-League-Plätze zu. Zachary Athekame trifft für Milan.

Legende: Traf mit einem platzierten Schuss zum 2:0 Zachary Athekame. Keystone/EPA/Stringer

Zachary Athekame hat beim wichtigen 2:1-Sieg der AC Milan in Genoa seinen 2. Saisontreffer erzielt. Eine Runde vor Schluss liegen die «Rossoneri» auf Platz 3 und haben die Champions League fest im Visier. Athekame, der wie Ardon Jashari der Startelf angehörte, traf in der 81. Minute zum vorentscheidenden 2:0 für die Gäste.

Eine empfindliche Niederlage im Kampf um die Champions-League-Plätze musste Juventus Turin hinnehmen. Der einstige Serienmeister unterlag vor Heimpublikum der Fiorentina 0:2 und rutschte – da sämtliche Konkurrenten ihre Spiele gewinnen konnten – auf Platz 6 ab. Napoli sicherte sich durch ein 3:0 in Pisa erneut das Ticket für die Teilnahme an der «Königsklasse».

Mancini entscheidet Römer Derby

Die AS Roma gewann das «Derby della Capitale» gegen Lazio Rom mit 2:0 und befindet sich nun punktgleich mit Milan auf dem für die Champions League berechtigten 4. Rang, 2 Zähler vor Como und Juve. Innenverteidiger Gianluca Mancini avancierte im Stadio Olimpico mit einem Doppelpack (40./66.) zum Matchwinner.

Serie A