Am letzten Spieltag als 3. aus den Top 4 zu fallen, muss man auch erstmal schaffen. So geschehen im Fall von Milan, das in der 38. Runde der Serie A noch das Champions-League-Ticket aus der Hand gab. Ein Punkt hätte den «Rossoneri» im Heimspiel gegen Cagliari Calcio gereicht, stattdessen ging man gar als Verlierer vom Platz (1:2) und rutschte auf den 6. und somit «nur» einen Europa-League-Platz ab.
Dafür lösten die AS Roma (1:0 bei Hellas Verona) und Como (4:1 in Cremonese, 3. Absteiger) das CL-Ticket. Für Letztere ist es das Debüt in der «Königsklasse».
Derby verspätet
Mit der Europa League vorliebnehmen muss Juventus, das auf einen Ausrutscher der Konkurrenz angewiesen gewesen wäre.
Die Partie in Turin war mit einer Stunde Verspätung angepfiffen worden und läuft noch. Juventus-Fans sollen damit gedroht haben, den Platz zu stürmen, sollte die Partie angepfiffen werden. Vor dem Derby kam es zu Auseinandersetzungen der beiden Fanlager. Ein Juventus-Fan soll ins Spital gebracht worden sein. Der Juventus-Block wurde schliesslich geräumt.