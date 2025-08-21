Dank indonesischen Millionen soll Serie-A-Klub Como zu einer Attraktion werden, die Touristen ins Stadion lockt.

Legende: Traumhafte Lage Das Stadion Giuseppe Sinigaglia in Como, benannt nach einem italienischen Ruderer und Weltkriegshelden. Claudio Villa/Getty Images

Der Star ist der See – so sagt es Mirwan Suwarso. Der Klubpräsident von Como 1907, Statthalter der indonesischen Magnaten-Brüder Robert Budi und Michael Bambang Hartono (geschätztes Vermögen: 40 Mia. Euro), soll den kleinen Serie-A-Klub, vor 6 Jahren noch viertklassig, zum «weltweit führenden Reiseziel für Fussballtourismus» erheben.

Der Comer See sei «eine globale Marke», betont Suwarso. «Es wäre töricht von uns, dies nicht zu nutzen.» Die Millionen Touristen, die ohnehin nach Como kommen, sollen auch zum Fussball kommen und dort ihr Geld lassen. Umgekehrt kann der Sport Promis anlocken und Märkte erschliessen. «Wir wollen einen Weg finden, den Fussball zu einem echten Geschäft zu machen», sagt Suwarso.

Legende: Die Promis sind schon hier Die Schauspieler Keira Knightley und Michael Fassbender wohnen im Dezember 2024 Comos Heimspiel gegen die AS Roma bei. IMAGO / ZUMA Press

Hugh Grant auf der Tribüne

Hollywood-Grössen wie Keira Knightley, Adrien Brody oder Hugh Grant waren schon im Stadion. Mittlerweile hat Como Calcio aber auch selbst ein paar Stars zu bieten: Auf der Trainerbank sitzt Cesc Fabregas, Thierry Henry ist Anteilseigner und von Milan wurde der spanische Nationalstürmer Alvaro Morata ausgeliehen.