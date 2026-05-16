Ein punktgleiches Trio klammert sich in der Bundesliga an den letzten Strohhalm. Heidenheim hofft aufs Traum-Comeback.

Zum ersten Mal in der Historie der Bundesliga gehen der Tabellen-16., -17. und -18. mit der gleichen Punktzahl (26) in den letzten Spieltag. Wolfsburg (-26) weist das bessere Torverhältnis aus als Heidenheim und St. Pauli (je -29). Im Direktduell mit den Hamburgern halten die «Wölfe» damit die Karten in der Hand. Bei einer Niederlage wäre der erste Abstieg in der Klubgeschichte indes Tatsache.

Das Momentum spricht für Heidenheim, das aus den letzten 3 Partien 7 Punkte geholt hat. Das Team von Frank Schmidt, das Ende Februar mit 8 Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz noch scheinbar abgeschrieben war, empfängt am Samstag Mainz. Für die Equipe von Urs Fischer geht es um nichts mehr.

Schmidt, der angekündigt hat, im Sommer 2027 aufzuhören, würde seine 20. Heidenheimer Spielzeit nur allzu gerne im Oberhaus bestreiten.

Hochspannung auch in 2. Liga

Der Gegner in der Relegation wird erst am Sonntag bekannt. Auch da gibt es 3 Anwärter: Elversberg, Hannover und Paderborn, die in der 2. Bundesliga punktgleich die Ränge 2, 3 und 4 belegen.

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