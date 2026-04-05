PSV Eindhoven steht bereits als niederländischer Meister fest. 5 Spieltage sind in der Eredivisie noch zu absolvieren.

Legende: Dritter Meistertitel in den Niederlanden de suite Joey Veerman jubelt an der Seite des PSV-Maskottchens. imago images/Pro Shots

PSV Eindhoven hat vorzeitig die niederländische Meisterschaft gewonnen. Weil Verfolger Feyenoord Rotterdam am Ostersonntag nicht über ein 0:0 bei Volendam hinauskam, ist PSV die dritte Meisterschaft in Serie nicht mehr zu nehmen. So früh im Jahr wie der nun 27-malige Meister gewann noch kein Team in der Eredivisie den Titel.

Eindhoven hatte am Samstag mit einem 4:3-Sieg gegen Utrecht vorgelegt und kommt nach 29 von 34 Spieltagen auf 71 Punkte. Drei Meistertitel aneinandergereiht hatte PSV zuvor bereits zweimal in der Klubgeschichte. Von 1986 bis 1989 war man sogar vier Mal in Folge das Mass aller Dinge. Vor Eindhoven liegt nur noch der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam mit insgesamt 36 Liga-Triumphen.

Kreuzbandriss bei Schouten

Am Dienstag soll das Team von Trainer Peter Bosz im heimischen Philips Stadion die Trophäe erhalten. Captain Jerdy Schouten dürfte trotz des Erfolgs indes nicht in besonderer Feierlaune sein: Der 29-jährige Mittelfeldspieler zog sich gegen Utrecht einen Kreuzbandriss zu und wird die WM im Sommer verpassen.