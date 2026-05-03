Die Mailänder gewinnen gegen Parma mit 2:0 und können drei Runden vor Schluss nicht mehr von Platz 1 verdrängt werden.

Legende: Der Torschütze wird geherzt Marcus Thuram. Image Photo Agency/Getty Images

Inter Mailand darf sich zum 21. Mal in der Klubgeschichte italienischer Meister nennen. Das Team von Trainer Cristian Chivu machte den letzten Schritt zum Titel am 35. Spieltag der Serie A mit einem 2:0-Sieg zuhause gegen Parma. Der Vorsprung auf Titelverteidiger Napoli beträgt drei Spiele vor Saisonende damit 12 Punkte.

Mit dem Titel vor Augen liess Inter mit Yann Sommer und Manuel Akanji gegen die Gäste aus Parma (ohne Sascha Britschgi) nichts anbrennen. Der Favorit kontrollierte die Partie nach Belieben und verpasste den Führungstreffer nach einem Lattenschuss von Nicolo Barella noch knapp (25.).

Thuram trifft

Verpasstes holte Marcus Thuram in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach. Nach Vorarbeit von Piotr Zielinski netzte der Franzose unhaltbar zum 1:0 im linken oberen Eck ein. Thuram traf damit auch im fünften Spiel in Folge, insgesamt steht der Stürmer bei 13 Saisontoren.

In der 2. Halbzeit liess Inter nichts mehr anbrennen. Spätestens nach dem 2:0 durch Henrich Mchitarjan (80.) konnte die Meisterparty auf den Rängen beginnen.



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