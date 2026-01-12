Bei der 0:1-Niederlage des FC Sevilla gegen Celta Vigo muss Ruben Vargas kurz nach seiner Einwechslung wieder vom Feld.

Legende: Kein guter Abend Wie schlimm sich Ruben Vargas allenfalls verletzt hat, ist noch unklar. imago images/zuma press wire

Sorgen um Ruben Vargas: Der Schweizer Nati-Spieler in Diensten des FC Sevilla gab am Montagabend nach siebenwöchiger Verletzungspause wegen einer Oberschenkelverletzung zwar sein Comeback. Der Offensivspieler konnte in der LaLiga-Partie gegen Celta Vico (0:1) jedoch nur wenige Minuten mittun.

Vargas wurde in der 59. Minute eingewechselt und in der 67. Minute bereits wieder ausgewechselt. Offenbar hatte der 27-Jährige muskuläre Beschwerden. Um welche Verletzung es sich genau handelt und wie lange Vargas ausfällt, ist noch unklar.