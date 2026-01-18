Legende: Premieren-Doppelpack auf die spektakuläre Art Shaqueel van Persie. Keystone/EPA/Bart Stoutjesdijk

Wahnsinn im Rotterdamer Derby: Beim Stand von 0:2 gegen Stadtrivale Sparta wechselt Feyenoord-Trainer Robin van Persie seinen Sohn Shaqueel ein. In der Schlussphase überschlagen sich dann die Ereignisse. In der 87. und 88. Minute schnürt der 19-jährige Trainersohn einen unglaublichen Doppelpack.

Erst gelingt dem niederländisch-marokkanischen Doppelbürger mit der Hacke sein erstes Profi-Tor überhaupt zum 2:3. Dann folgt sogleich die Kür. Nur eine Minute später trifft van Persie in seinem erst 2. Spiel in der Eredivisie mit einem Fallrückzieher zum viel umjubelten Ausgleich.

Erst der Doppelschlag, dann der Nackenschlag

Dies war jedoch noch nicht der Schlusspunkt der verrückten Partie. In der allerletzten Sekunde der Nachspielzeit sorgte Joshua Kitolano, der bereits das 1:0 für Sparta auf spektakuläre Art und Weise erzielt hatte, mit dem 4:3 für Ekstase im Gäste-Sektor. Die Sparta-Fans konnten nämlich den 1. Derby-Sieg seit 16 Partien bejubeln und den 1. Auswärtssieg beim Rivalen seit 26 Jahren.