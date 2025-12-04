Die Bayern mühen sich im DFB-Pokal in den Viertelfinal – und zu zwei Seltenheiten.

Legende: Jubeln ausgelassen mit den mitgereisten Fans Die Bayern um die Leitwölfe Manuel Neuer und Harry Kane (Mitte). Keystone/Sören Stache

Die Zitterpartie im Achtelfinal des DFB-Pokals hatte Bayern München bei Union Berlin mit Mühe überstanden (3:2). Für den erleichterten Harry Kane war dies nicht nur wegen des Weiterkommens von grosser Bedeutung: «Das war der nächste Schritt, den wir gebraucht haben.»

Die Dominanz, mit der die Bayern für gewöhnlich vor allem national auftreten, war bei den kämpferischen Berlinern in der 2. Halbzeit verloren gegangen.

Spätestens nach dem 2. verwandelten Elfmeter durch Unions Leopold Querfeld (55.) war der Rekordmeister zunehmend unter Druck geraten.

Premiere nach 905 Spielen

«Wir haben gezeigt, dass wir verteidigen können. In einem sehr, sehr komplizierten Auswärtsspiel», so Sportvorstand Max Eberl.

Querfeld sorgte dabei für eine Premiere: Noch nie in seinen zuvor 905 Profispielen für Klub und Land war Manuel Neuer 2 Mal vom selben Penaltyschützen in einer Partie bezwungen worden.

Dank dem Sieg überwintern die Bayern erstmals seit 3 Jahren im DFB-Pokal. Die in der Bundesliga souverän führenden Münchner dürfen weiter vom ersten nationalen Double seit der Saison 2019/20 träumen.

DFB-Pokal