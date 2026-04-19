Die «Citizens» befeuern den Titelkampf in der englischen Meisterschaft dank eines Heimerfolgs gegen Arsenal.

Legende: Erzielt das entscheidende Tor Erling Haaland (2.v.l.). IMAGO / Sportimage

Die Schlussphase der Premier-League-Saison verspricht Hochspannung. Manchester City bejubelte am Sonntagabend im Gipfeltreffen gegen Arsenal einen 2:1-Heimsieg.

Damit verringern die «Skyblues» den Rückstand auf den Leader aus London auf drei Punkte. Doch nicht nur das: Die Equipe von Trainer Pep Guardiola hat noch eine Partie in der Hinterhand. Das Nachholspiel gegen Burnley (19. in der Tabelle) findet am Mittwoch statt – je nach Ausgang könnte ManCity dann also bereits den Liga-Thron besteigen.

Donnarumma patzt – Haaland erlöst

Die Partie hätte beinahe unentschieden geendet, doch der Kopfball von Kai Havertz zischte in der 95. Minute nur Zentimeter über die Latte. Dennoch ist der Sieg für das Heimteam insgesamt verdient. Rayan Cherki hatte ManCity in Führung gebracht (16.). Keine 120 Sekunden später profitierte Havertz von einem kolossalen Fehler von City-Goalie Gianluigi Donnarumma (18.).

Das entscheidende Tor erzielte Erling Haaland in der 65. Minute. Er versorgte eine Hereingabe im Fallen in der entfernten Torecke.

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