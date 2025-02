Bayer Leverkusen rennt im Bundesliga-Spitzenspiel gegen die Bayern vergeblich an. Die Entscheidung im Meisterrennen?

Spitzenkampf in der Bundesliga

Legende: Versuchten es auch artistisch Leverkusens Nathan Tella setzt den Ball neben das Gehäuse. Keystone/DPA/Marius Becker

Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel in der Bundesliga hat ohne Sieger geendet. Für die Bayern war das 0:0 in Leverkusen äusserst schmeichelhaft. Der Leader trat offensiv praktisch gar nicht in Erscheinung, während das Heimteam einen Angriff nach dem anderen lancierte.

Ein Torerfolg wäre für die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso mehr als verdient gewesen. Sekunden vor Schluss bot sich Amine Adli und Florian Wirtz die Chance auf den Lucky-Punch. Ersterer scheiterte mit einem zu zentralen Abschluss aber an Manuel Neuer, Zweiterer setzte den Ball aus kurzer Distanz neben den Pfosten. In der ersten Halbzeit hatten die Leverkusener bei zwei Lattentreffern gleich zweimal Pech.

Das war's wohl mit der Meisterschaft

Alonso bleibt damit als Trainer auch im 6. Spiel gegen die Münchner unbesiegt, was für ihn allerdings ein schwacher Trost ist. Das Unentschieden ist wohl zu wenig, um den Titelkampf in der Bundesliga noch einmal ernsthaft spannend zu machen. Die Bayern liegen bei noch 12 ausstehenden Runden 8 Punkte vor Leverkusen.

