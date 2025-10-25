Meister Napoli spricht in der Serie A ein Machtwort und bezwingt Inter 3:1. Die Freude über den Sieg hält sich aber in Grenzen.

Legende: Irgendetwas stimmt nicht Verhaltener Jubel nach dem 1:0 durch Kevin De Bruyne. Keystone/EPA/Ciro Fusco

Der erste richtige Aufreger im Spitzenspiel zwischen Napoli und Inter hatte es in sich. Nach einer knappen halben Stunde brachte Henrik Mkhitaryan im Strafraum Giovanni Di Lorenzo zu Fall – Penalty. Ein strittiger Entscheid, der trotz VAR-Studium jedoch nicht revidiert wurde.

Inters Mkhitaryan verletzte sich bei seinem Foul und musste ausgewechselt werden – genauso wie Kevin De Bruyne, der vom Punkt zum 1:0 für Napoli verwandelte und sich beim Schuss am rechten Oberschenkel verletzte.

Sommer bei Gegentoren machtlos

Nach der Pause erhöhte der Schotte Scott McTominay mit einem strammen Volley sehenswert auf 2:0 (54.), ehe Hakan Calhanoglu die Hypothek von Inter per Elfmeter halbieren konnte (59.). Die Wende gelang Inter, bei dem Yann Sommer bei allen drei Gegentreffern ohne Abwehrchance blieb, jedoch nicht mehr.

In der 66. Minute stellte André-Frank Zambo Anguissa mit einer Einzelleistung den Zweitore-Vorsprung des amtierenden Meisters wieder her. Beim 3:1 blieb es bis zum Schluss. Napoli übernimmt dank dem Sieg die Tabellenspitze.

