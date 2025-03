Vom 0:2 zum 4:2: Barcelona untermauert mit einem spektakulären Sieg bei Atletico Madrid seine Meisterambitionen in LaLiga.

Barça streut mit meisterlicher Wende Salz in die Atletico-Wunde

Spitzenspiel in LaLiga

Legende: Machte den Comeback-Sieg perfekt Barcelonas Siegtorschütze Lamine Yamal. Reuters/Juan Medina

Als Joker Alexander Sörloth gegen Barcelona in der 70. Minute auf 2:0 für Atletico erhöhte, deutete vieles darauf hin, als könnten sich die «Rojiblancos» für das dramatische Champions-League-Aus unter der Woche gegen Stadtrivale Real rehabilitieren. Doch das Gegenteil traf ein.

Robert Lewandowski leitete mit dem sofortigen Anschlusstor die beeindruckende Wende der Katalanen ein. In der 78. Minute gelang Ferran Torres per Kopf der 2:2-Ausgleich, ehe Lamine Yamal ein sichtlich erschöpftes Atletico mit einem abgelenkten Schuss in der 92. Minute endgültig ins Tal der Tränen schoss. Mit dem letzten Angriff der Partie erhöhte Joker Torres sogar noch auf 4:2.

Atletico wohl aus dem Meisterrennen

Dank dem Comeback-Sieg übernahm Barcelona wieder die Tabellenspitze vor Real Madrid. Die «Blaugrana» liegen punktgleich mit den «Königlichen» an der Spitze, haben aber noch eine Partie in der Hinterhand. Atletico seinerseits muss nach dem CL-Titeltraum nun wohl auch jenen in der Liga begraben. Das Simeone-Team liegt 7 Verlustpunkte hinter Barça.

