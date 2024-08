4 / 9

Legende:

Jordan Lotomba (Nizza)

Der Aussenverteidiger fühlt sich an der Côte d'Azur pudelwohl, er nimmt bereits seine fünfte Saison bei Nizza in Angriff. Nach dem guten 5. Platz der letzten Saison will er auch auf europäischer Bühne wieder auf sich aufmerksam machen und die Rückkehr in die Nati schaffen.

imago images/Panoramic