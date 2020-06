Mit einem Punkt Vorsprung auf den Hamburger SV ging das drittplatzierte Heidenheim in die letzte Runde. Zwar setzte es für das Team von Trainer Frank Schmidt beim bereits als Aufsteiger feststehenden Bielefeld eine 0:3-Niederlage ab.

Der HSV vermochte aber nicht davon zu profitieren. Ganz im Gegenteil: Die Norddeutschen liessen sich zuhause beim 1:5 gegen Sandhausen regelrecht vorführen.

Legende: Enttäuscht Die Hamburger spielen auch kommende Saison in der 2. Liga. Keystone

Damit hat Heidenheim in der Relegation die Chance, erstmals in die höchste Liga aufzusteigen. Im Kampf um den letzten Platz in der Bundesliga treffen sie am 2. und 6. Juli auf Werder Bremen.

Stuttgart zurück im Oberhaus

Der VfB Stuttgart kehrt derweil nach einer Saison wieder in die Bundesliga zurück. Die Schwaben, die nur noch theoretisch vom 2. Platz hätten verdrängt werden können, konnten sich zum Abschluss eine 1:3-Niederlage gegen Darmstadt leisten.

Den einzigen Treffer für die Stuttgarter erzielte Mario Gomez im letzten Spiel für seinen Stammklub. Der 34-jährige Stürmer beendet seine Karriere.