Am 11. Spieltag in der Premier League kommt es gleich zu zwei Topspielen. Am Sonntag gastiert der FC Liverpool (3.) bei Manchester City (2.). Bereits am Samstag empfängt der verblüffende Aufsteiger Sunderland (4.) Tabellenführer Arsenal.

Für den hochgelobten Nati- und Sunderland-Captain Granit Xhaka wird diese Partie eine besondere. Schliesslich verbrachte der 33-Jährige einen Grossteil seiner Karriere bei den «Gunners». Zwischen 2016 und 2023 bestritt Xhaka 297 Spiele für die Londoner und gewann dabei 4 Titel.

Ich habe grossen Respekt vor diesem Klub.

«Ich werde sicher nicht jubeln», verspricht Xhaka für den Fall, dass ihm im Duell mit seiner alten Liebe sein zweiter Liga-Treffer gelingen sollte: «Denn ich hatte in meinen 7 Jahren bei Arsenal eine grossartige Zeit und habe grossen Respekt vor diesem Klub.» Es wäre eine riesige Sache, wenn Sunderland Arsenal bezwingen könnte, so Xhaka. «Denn sie sind eine sehr, sehr starke Mannschaft.»

Sunderland hat nur eines seiner letzten 8 Liga-Spiele verloren (0:2 bei ManUnited). Im heimischen Stadium of Light ist man in 5 Partien noch ungeschlagen.

