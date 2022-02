Am Wochenende rollt der Ball in der Major League Soccer wieder. Wir stimmen Sie darauf ein.

Legende: Sie sind die Titelverteidiger Die Spieler des New York City FC. Keystone

Teams

Nach der Aufnahme des Charlotte FC umfasst die MLS neu 28 Mannschaften. Vancouver, Toronto und Montreal sind dabei die einzigen drei kanadischen Equipen. Der Rest ist in den USA beheimatet.

Titelverteidiger

Der Vorjahres-Champion heisst New York City FC. Das Team, das wie Manchester City der City Football Group aus Abu Dhabi gehört, schlug die Portland Timbers im MLS-Final im Penaltyschiessen. Für den New York City FC war es 8 Jahre nach der Gründung der 1. MLS-Titel.

Modus

Die Mannschaften sind in eine Eastern und eine Western Conference eingeteilt. Beide Gruppen bestehen aus 14 Teams. Jede Mannschaft spielt jeweils zweimal gegen die Equipen in der eigenen Conference sowie 8 Partien gegen Teams aus der anderen Conference. Das ergibt 34 Spiele in der Regular Season für jede Mannschaft. Die beiden Conference-Gewinner qualifizieren sich direkt für die Playoff-Viertelfinals. Die übrigen 6 Viertelfinalisten werden in einer ersten Playoff-Runde ermittelt.

Zeitrahmen

Die Saison startet am Samstag, 26. Februar, mit 4 Spielen. Die Regular Season endet am 9. Oktober. Danach beginnen die K.o.-Spiele. Der MLS-Cup-Final geht am 5. November über die Bühne – 16 Tage vor dem Start der WM-Endrunde in Katar.

Stars

Die ganz klingenden Namen wie jene der ehemaligen MLS-Megastars David Beckham oder Zlatan Ibrahimovic gibt es in der 27. Saison zwar nicht. Doch einige Top-Shots hat es auch 2022 dabei. Zu sehen sind sie in unserer Gallery.

Schweizer

Ein Auffangbecken für Schweizer Profis war die MLS nie. Mehr als 5 Akteure spielten nie gleichzeitig in der Liga. In der abgelaufenen Saison lief gar nur ein einziger Schweizer auf – dieser spielt jedoch unter US-Flagge. Der in Altstätten geborene Goalie Stefan Frei, seit seinem 15. Lebensjahr in den USA wohnhaft, hütet seit über 10 Jahren das Tor in der MLS. Zuerst für Toronto, seit 2014 für Seattle. Seit 5 Jahren besitzt Frei die US-Bürgerschaft. So ist Xherdan Shaqiri 2022 der einzige für die Schweiz spielende Akteur in der MLS. Er läuft für Chicago Fire auf, wo mit Raphael Wicky bis September 2021 ein Schweizer Trainer war.

Titelfavoriten

Die Buchmacher sehen 4 Kronfavoriten auf den Titel: Titelverteidiger New York City FC sowie der Los Angeles FC, die Seattle Sounders und New England Revolution. Shaqiris Chicago Fire geniessen nur wenig Kredit und gehören zu den grössten Aussenseitern im 28-köpfigen Teilnehmerfeld.