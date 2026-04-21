2016 schrieb Leicester City eines der denkwürdigsten Märchen im Fussball. 10 Jahre später ist man noch drittklassig.

Legende: Ein Halbjahr zum Vergessen Vor genau 6 Monaten lag Leicester nach 10 Spieltagen noch auf Rang 4 in der Championship. Imago/Pro Sports Image

Es war eine der grössten Überraschungen in der Fussballgeschichte, als Leicester City am 2. Mai 2016 zwei Spieltage vor Saisonende als Meister der Premier League feststand. Auch heuer ist das Schicksal der «Foxes» zwei Runden vor Schluss besiegelt. Allerdings könnte die Gefühlslage kaum gegensätzlicher sein.

Nach einem 2:2 zuhause gegen Hull steht nämlich der Abstieg aus der zweitklassigen Championship in die drittklassige League One fest. Vor 4 Jahren standen die Engländer noch im Halbfinal der Conference League, in der folgenden Saison stiegen sie aus der Premier League ab.

4. Ligawechsel in Folge

Damals folgte zwar eine starke Reaktion mit dem direkten Wiederaufstieg. Auf den nächsten Abstieg fand man allerdings keine Antwort mehr. Im letzten Sommer verliess unter anderen Klubikone Jamie Vardy den Verein, der immer mehr in finanzielle Nöte geriet.

So war in dieser Spielzeit ein Abzug von 6 Punkten wegen Verstössen gegen die Finanzregeln mitentscheidend, dass der Rückstand auf den rettenden 21. Rang 2 Spieltage vor Schluss 7 Zähler beträgt.