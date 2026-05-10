Weil Celtic eines der ältesten Derbys weltweit für sich entscheidet, wird es an der Tabellenspitze wieder ganz spannend.

Legende: Beeindruckende Kulisse im Celtic Park in Glasgow. Imago/News Licensing

Celtic Glasgow hat durch einen Sieg gegen den Erzrivalen Glasgow Rangers das Titelrennen in Schottland wieder spannend gemacht. Der Traditionsklub gewann das «Old Firm» im eigenen Stadion – trotz Rückstand nach 9 Minuten – mit 3:1 und liegt 2 Spieltage vor Schluss nur noch einen Punkt hinter Tabellenführer Heart of Midlothian.

Weil Celtic im Saisonfinale am 16. Mai das Überraschungsteam aus Edinburgh empfängt, hat der Titelverteidiger die Meisterschaft wieder in der eigenen Hand. Die Hearts hatten am Samstag nur 1:1 beim FC Motherwell gespielt. Seit 1985 haben Celtic (22 Meisterschaften) und die Rangers (18) den Titel in Schottland immer unter sich ausgemacht.

Die Rangers gingen gegen Celtic durch Mikey Moore (9.) in Führung, ehe Hyun-Jun Yang (23.) und Daizen Maeda (53./57.) für Celtic die Wende gelang.

In der Tabelle liegen die Hearts mit 77 Punkten nur noch knapp vor Celtic (76), die Rangers (69) haben keine Chance mehr auf den Titel. Am Mittwoch empfangen die Hearts den FC Falkirk, Verfolger Celtic ist zeitgleich in Motherwell zu Gast.