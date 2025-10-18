Legende: Gregor Kobel machtlos Harry Kane trifft aus kurzer Distanz zum 1:0. imago images/DeFodi Images

Bayern München feiert im Spitzenspiel der 7. Bundesliga-Runde einen 2:1-Heimsieg über Borussia Dortmund.

Harry Kane und Michael Olise treffen für die Münchner.

Die Bayern feiern damit im 7. Spiel den 7. Sieg und liegen neu 7 Punkte vor dem BVB.

Mit einem Sieg in München hätte Dortmund den Rückstand auf die Bayern auf einen Punkt verkürzen und in der Bundesliga womöglich ein Meisterrennen lancieren können. Doch von diesem Vorhaben war das Team mit dem Schweizer National-Torhüter Gregor Kobel ziemlich weit entfernt. Die Dortmunder agierten gegen den Meister vor allem in der 1. Halbzeit viel zu passiv und kassierten eine verdiente 1:2-Niederlage.

Schon in der 22. Minute brachte Harry Kane das Heimteam auf die Siegerstrasse: Der Engländer setzte sich im Luftduell durch und traf aus kurzer Distanz per Kopf zur Führung. Für Kane war es bereits der 12. Meisterschaftstreffer. Danach war der deutsche Rekordmeister dem 2:0 näher als Dortmund dem Ausgleich. Die Gäste zeigten sich erst in der 2. Halbzeit stark verbessert.

Olise schlittert zur Vorentscheidung

Die Partie blieb demnach bis in die Schlussphase offen, als die Bayern mit einem kuriosen Tor auf 2:0 erhöhten und den BVB damit ins Mark trafen. 12 Minuten vor Schluss brachte Luis Diaz den Ball von links flach vor das Dortmunder Tor. Das Leder schlitterte Kobel durch die Beine zu Jobe Bellingham. Der Engländer nahm den Ball kurz vor der eigenen Torlinie an und wollte klären. Doch in diesem Moment kam Michael Olise herangeschlittert und drückte die Kugel ins Netz.

Zu spätes Dortmunder Erwachen

Dortmund konnte sich noch einmal aufraffen und kam 6 Minuten später durch Julian Brandt zum Ausgleich. Trotz Druckphase in den Schlussminuten gelang der Ausgleich nicht mehr. Damit kassierte der BVB die erste Meisterschaftsniederlage in der laufenden Saison. Statt Rang 2 zu festigen und zu den Bayern aufzuschliessen, fällt Dortmund hinter Leipzig und Stuttgart auf den 4. Platz zurück.

