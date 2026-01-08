Liverpools Trainer erweist dem Gegner vor dem Topduell viel Respekt. Und gibt zu, dass die «Reds» derzeit «langweilig» spielen.

Lange ist's her, dass der Unterschied in der Tabelle zwischen Arsenal und Liverpool derart gewaltig war – besonders mit den «Gunners» im Vorteil. Satte 14 Punkte liegt der Leader vor den «Reds». Am Donnerstag kommt es im Topspiel der 21. Premier-League-Runde zum Direktduell.

Liverpool-Trainer Arne Slot zollte dem Gegner viel Respekt: «Ihre grösste Stärke ist wahrscheinlich, dass sie praktisch keine Schwächen haben.» Sein Team hingegen blieb oft unter den Erwartungen. Darauf angesprochen, dass Liverpool langweilig anzuschauen sei, gab Slot zu: «Ich bin nicht total anderer Meinung, aber würde andere Worte verwenden. Wir tun uns schwer mit dem Kreieren von Chancen.»

Personalsorgen in der Offensive

Mit Mohamed Salah (Afrika-Cup) und Alexander Isak (verletzt) fehlt Liverpool Offensivpower, der Einsatz von Hugo Ekitiké ist fraglich. Immerhin fand Florian Wirtz zuletzt besser ins Team, erzielte in den vergangenen drei Partien zwei Treffer. Und: Liverpool fügte Arsenal eine von erst zwei Liga-Niederlagen in dieser Saison zu.

