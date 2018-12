Die Bilder erinnern an Kriegsszenen. Verwüstungen in den Strassen, brennende Autos, verletzte Menschen. Vor dem Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion war vor dem Spiel zwischen Inter und Napoli am Stephanstag der Teufel los. Die Mailänder Ultras traten als Aggressoren auf und hatten am Ende selbst einen Toten zu beklagen.

Gemäss Angaben der Polizei hatten rund 100 Inter-Fans einen Mini-Bus mit Ultras aus Neapel angegriffen. Was danach passierte, ist noch unklar: Wahrscheinlich fuhr der Mini-Bus in die angreifende Menge und überfuhr einen 35-jährigen Norditaliener aus Varese – ein der Polizei bekannter Mann. Er erlag seinen Verletzungen im Spital.

Die beiden Teams und die meisten der rund 64'000 Zuschauer im Giuseppe Meazza wussten von den Vorfällen in den Seitenstrassen des Stadion-Quartiers nichts. Doch auch für sie hielten die Inter-Ultras ihre unwürdige Show bereit. Wie so oft, wenn Napoli im Norden antritt, gab es Schmähgesänge mit rassistischem Inhalt

Mailands Polizei-Chef fordert nun strenge Konsequenzen. Es brauche «etwas Radikales». Die Curva Nord soll bis Ende März gesperrt werden. Einen ersten Entscheid hat die Lega Calcio bereits gefällt. Inter muss seine nächsten beiden Heimspiele gegen Sassuolo und Bologna unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen.

Innenminister mit Nähe zur Ultra-Szene

Auch Innenminister Matteo Salvini von der rechtspopulistischen Regierungspartei Lega Nord meldete sich zu Wort: «Man darf nicht wegen eines Fussballspiels sterben.» Er werde Anfang nächstes Jahr die Verantwortlichen der Fan-Gruppierungen und die Klubs zu Gesprächen aufbieten.

Salvini ist bekennender Milan-Fan und hat sich erst vor wenigen Tagen bei einem Treffen zum 119. Geburtstag seines Lieblingsvereins mit führenden Köpfen aus der Mailänder Ultra-Szene ablichten lassen.

