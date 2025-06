Legende: Erleichterter Jubel vor dem mitgereisten Anhang Sampdoria-Trainer Alberico Evani (Mitte) freut sich mit seinen Assistenten über den Klassenerhalt in der Serie B. imago images/Abacapress

Am Sonntag hat Sampdoria Genua doch noch den Kopf aus der Schlinge gezogen und den Abstieg in die Serie C verhindert. Nach dem 2:0-Heimsieg über Salernitana lagen die Genuesen auch auswärts 2:0 vorne, als die Partie wegen Ausschreitungen der Salernitana-Fans abgebrochen werden musste. So weit, so «normal».

Die Rettung des italienischen Meisters von 1991 ist aber alles andere als normal: Rund 6 Wochen vor dem Playout-Rückspiel in Salerno hatte Sampdoria am letzten Spieltag bei Juve Stabia nur 0:0 gespielt und war damit auf einem direkten Abstiegsplatz verharrt. Der Spott der Fans von Stadtrivale und Serie-A-Klub CFC Genua hatte Sampdoria auf sicher.

Legende: Schadenfreude über den (vermeintlichen) Fall des Stadtrivalen CFC Genuas Fans machen sich beim Heimspiel gegen Atalanta mit einem grossen «C» in Sampdoria-Farben über den vermeintlich definitiven Abstieg der «Blucerchiati» in die Drittklassigkeit lustig. imago images/IPA Sport

Sargnägel für Brescia – neues Leben für Sampdoria

Kurz nach dem letzten Spieltag tauchten bei Brescia, 15. der Serie B, finanzielle Unregelmässigkeiten auf, ein Punktabzug drohte. Dieser wurde auch Tatsache, dazu musste der Klub Insolvenz anmelden und zog sich zurück. Dadurch war Frosinone statt Brescia gerettet und Sampdoria erhielt einen letzten Strohhalm: ein Playout gegen Salernitana.