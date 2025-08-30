Inhalt
Transfer-Ticker
-
Jackson-Wechsel zu Bayern fix – Napoli schnappt sich Höjlund
Das internationale Transferfenster schliesst am Montag, 1. September. Hier halten wir Sie mit den wichtigsten Wechseln auf dem Laufenden.
Themen in diesem Newsticker
-
Jackson nun doch zu Bayern
-
Juve leiht Openda aus
-
Aston Villa leiht Sancho von Manchester aus
-
Isak-Wechsel ist fix
-
Kolo Muani zu Tottenham
-
Ab- und Zugang bei Leverkusen
-
Weigl nach Saudi-Arabien
-
Asensio von PSG zu Fenerbahce
-
ManUnited gibt Höjlund und Antony ab
-
Bremen schnappt sich Boniface von Leverkusen
