Transfer-Ticker Jackson-Wechsel zu Bayern fix – Napoli schnappt sich Höjlund

Das internationale Transferfenster schliesst am Montag, 1. September. Hier halten wir Sie mit den wichtigsten Wechseln auf dem Laufenden.

30.08.2025, 11:55

  • Jackson nun doch zu Bayern
  • Juve leiht Openda aus
  • Aston Villa leiht Sancho von Manchester aus
  • Isak-Wechsel ist fix
  • Kolo Muani zu Tottenham
  • Ab- und Zugang bei Leverkusen
  • Weigl nach Saudi-Arabien
  • Asensio von PSG zu Fenerbahce
  • ManUnited gibt Höjlund und Antony ab
  • Bremen schnappt sich Boniface von Leverkusen

Radio SRF 1, Abendbulletin von 17:10 Uhr, 30.08.2025 ; 

