Am Mittwoch schoss Antoine Semenyo Bournemouth noch zum Last-Minute-Sieg. Tags darauf trug er bereits die Farben von Manchester City.

Auf das Siegtor für Bournemouth folgt der Wechsel zu ManCity

Legende: Geht neu für Manchester City auf Torjagd Antoine Semenyo. Instagram/mancity

Fussball ist bekanntlich ein schnelllebiges Geschäft. Wie schnell, zeigt sich dieser Tage in der Premier League. Bereits letzte Woche machten Gerüchte die Runde, wonach Antoine Semenyo im Winter-Transferfenster von Bournemouth zu Manchester City wechseln könnte.

Tatsächlich kam am Mittwoch auf Social Media das inzwischen weltweit bekannte «Here we go» von Transfer-Guru Fabrizio Romano. Semenyo, einer der Überflieger der laufenden Premier-League-Saison, lief am selben Abend aber noch ein letztes Mal für Bournemouth auf und verabschiedete sich mit Stil von den «Cherries» – mit dem 3:2-Siegtor gegen Tottenham in der 95. Minute.

Legende: Würdiger Abschied Antoine Semenyo verabschiedete sich mit einem Siegtor von Bournemouth. Reuters/Paul Childs

ManCity greift tief ins Portemonnaie

Am Donnerstag kursierten im Netz bereits erste Bilder von Semenyo in Manchester-City-Kleidung. Am Freitagvormittag machen die «Skyblues» den Transfer offiziell. Nicht weniger als 72 Millionen Euro machte ManCity für den ghanaischen Offensivmann locker.

Semenyos eindrückliche Bilanz in dieser Saison: 20 Spiele, 10 Treffer, 3 Vorlagen.

Resultate