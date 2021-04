Hansi Flick will den FC Bayern München am Ende der Saison verlassen. Das kündigte der Coach der Bayern am Samstag nach dem 3:2-Auswärtssieg gegen Wolfsburg beim NDR und bei Sky an.

«Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte», sagte Flick.

Wird Flick nun DFB-Trainer?

Flick hatte seinen Vertrag bei den Münchnern vor knapp einem Jahr bis Sommer 2023 verlängert. In den letzten Wochen war immer wieder von Spannungen zwischen ihm und Bayern-Sportchef Hasan Salihamidzic die Rede.

Zudem wird Flick als Nachfolger von Joachim Löw als Bundestrainer gehandelt. «Die Zukunft ist überhaupt nicht klar», sagte Flick bei Sky. «Es gab noch kein Gespräch, was das betrifft. Aber natürlich ist der DFB eine Option, die jeder Trainer überlegen muss.» Als Co-Trainer von Joachim Löw war er bereits entscheidend am WM-Gewinn 2014 beteiligt.

Flick hatte die Bayern im November 2019 als Interimstrainer übernommen, nachdem Niko Kovac entlassen worden war. Unter dem 56-Jährigen holten die Bayern anschliessend das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokalsieg und Champions-League-Titel.