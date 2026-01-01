Der Italiener führte die «Blues» letzte Saison zum Gewinn der Conference League und der Klub-WM.

Legende: Muss seine Koffer in London packen Enzo Maresca. imago images/Shutterstock

«Angesichts der noch ausstehenden wichtigen Ziele in vier Wettbewerben sind wir überzeugt, dass ein Trainerwechsel die beste Chance bietet, die Saison wieder in die Erfolgsspur zu bringen», teilte der Tabellenfünfte der Premier League am Donnerstag nach einer Krisensitzung und der darauf folgenden Trennung von Enzo Maresca mit.

Zur Nachfolge machte der Klub aus dem Westen Londons keine Angabe. Chelsea trifft am Sonntag im Spitzenspiel auf den Tabellenzweiten Manchester City. Die «Blues» liegen 15 Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal.

Zuletzt nur 2 Siege in 9 Spielen

Der Italiener Maresca, dessen Vertrag noch bis 2029 gelaufen wäre, hatte im Juli 2024 an der Stamford Bridge übernommen. Der frühere Assistent von Pep Guardiola bei ManCity führte Chelsea in seiner ersten Saison auf Anhieb in die Champions League und gewann mit den Londonern die Conference League sowie die reformierte Klub-WM in den USA.

Chelsea gewann seit Ende November nur zwei seiner neun Pflichtspiele, eines davon im Ligapokal beim Drittligisten Cardiff City.