Legende: Slavia-Hooligans auf dem Rasen Das 317. Prager Derby endete in einem Eklat. Imago/CTK

Es lief die 97. Minute im Prager Derby, Slavia führte gegen Sparta mit 3:2 und wäre bei diesem Spielstand Meister gewesen.

Doch dann stürmten zahlreiche Hooligans den Rasen und warfen allem Anschein nach gezielt zahlreiche Bengalos in Richtung des Sparta-Blocks. Das Spiel wurde abgebrochen. Die Spieler beider Mannschaften begaben sich umgehend in die Kabinen, die Gäste verliessen das Stadion anschliessend mit dem Bus.

Präsident entschuldigt sich

«Wir können keine mildernden Umstände geltend machen. Unsere Fans stürmten den Platz und unterbrachen das Spiel vor dessen Ende», wurde Slavia-Präsident Jaroslav Tvrdik auf der Webseite des Titelverteidigers zitiert. Er ergänzte: «Der Gegner meldete einen Angriff auf ein oder zwei Spieler. Wir können uns nur entschuldigen.»

Der 57-Jährige bekannte, er rechne nun mit Konsequenzen durch die Liga: «Es ist zu erwarten, dass das Spiel zu unserem Nachteil gewertet wird. Unsere Situation im Titelkampf ist dadurch extrem schwierig geworden.»