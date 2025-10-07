Die AC Milan (in Perth) und der FC Barcelona (in Miami) werden je ein Ligaspiel im Ausland absolvieren.

Legende: Wird mit seinem Team für ein Ligaspiel nach Australien reisen U21-Natispieler Zachary Athekame. Imago/sportphoto24

Der FC Barcelona und die AC Milan, der Klub von Zachary Athekame und dem verletzten Ardon Jashari, wollen im Dezember und im Februar je ein Ligaspiel in den USA respektive in Australien austragen – und die Uefa stimmte am Montag den Anträgen der spanischen und der italienischen Liga zu.

Aber geht es nach dem europäischen Kontinentalverband, bleiben es Ausnahmen. Die Zustimmung erfolge «widerwillig» und «ausnahmsweise». Das relevante Regelwerk der Fifa, das derzeit überarbeitet wird, sei «nicht klar und detailliert genug», um einen anderen Entscheid zu ermöglichen, erklärte die Uefa.

Ceferin: «Es ist bedauerlich»

Wie die Uefa bekannt gab, wird die Partie zwischen Villarreal und Barcelona vom 21. Dezember an einem noch nicht festgelegten Datum in Miami stattfinden. Die Serie A beabsichtigt, das Spiel AC Milan – Como am 6. Februar, dem Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Mailand, in Perth auszutragen.

«Es ist zwar bedauerlich, dass diese beiden Spiele stattfinden müssen, aber dieser Entscheid ist eine Ausnahme und darf nicht als Präzedenzfall angesehen werden», versicherte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin. «Unser Engagement ist klar: Wir wollen die Integrität der nationalen Ligen schützen und sicherstellen, dass der Fussball in seinem heimischen Umfeld verankert bleibt.»

Kritik von den Fans

Während die spanische Liga die Bestrebungen nach Ligaspielen im Ausland seit rund zehn Jahren vorantreibt, stossen die Pläne bei den heimischen Fans auf grosse Ablehnung. Die Serie A nannte die Olympischen Spiele als Grund für den Antrag auf die Partie in Perth.