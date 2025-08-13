Vor dem europäischen Supercup herrscht bei PSG dicke Luft. Gianluigi Donnarumma ist zur persona non grata geworden.

Legende: Es hat ordentlich gekracht Zwischen Gianluigi Donnarumma (links) und Trainer Luis Enrique gibt es Dissonanzen. Getty Images/Mike Hewitt

In Udine wird am Mittwochabend der Supercup zwischen Champions-League-Sieger PSG und Europa-League-Champion Tottenham ausgetragen.

Mit englischen Klubs hat der französische Branchenprimus auf dem Weg zum «Henkelpott» gute Erfahrungen gemacht. Liverpool, Aston Villa und Arsenal wurden der Reihe nach ausgeschaltet, bevor im Final Inter Mailand beim 0:5 chancenlos blieb.

Donnarumma ausgebootet

Im Achtelfinal gegen Liverpool avancierte Gianluigi Donnarumma zum grossen Helden im Penaltyschiessen. Der italienische Goalie ist trotz Triple-Gewinn nun aber nicht mehr erwünscht. Neuzugang Lucas Chevalier ist im Team von Luis Enrique als Stammgoalie eingeplant. Donnarumma wurde aus dem Supercup-Kader gestrichen – und soll verkauft werden.

Bei Gegner Tottenham ist nach dem Abgang von Publikumsliebling Heung-min Son und unter dem neuen Trainer Thomas Frank, der Ange Postecoglou ersetzt, noch vieles ungewiss. Die Londoner wollen vor allem die enttäuschende Premier-League-Saison (nur Rang 17) vergessen machen.