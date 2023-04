Die bisherige Associacao Atletica Batel im südbrasilianischen Guarapuava tritt künftig unter dem Namen FC Mariupol auf und übernimmt auch Klubfarben und Logo des Klubs im Südosten der Ukraine, dessen Stadion und komplette Infrastruktur letztes Jahr im russischen Angriffskrieg völlig zerstört worden ist.

«In unserer Gemeinschaft haben über 70 Prozent der Menschen ukrainische Wurzeln», begründet Klubpräsident Alex Lopes den Entscheid. «Die Ukraine hat brasilianische Talente immer unterstützt und ist für Spieler ein Eingangstor zum europäischen Markt geworden.»

Die Umbenennung zu Ehren des ukrainischen FC Mariupol sei das Mindeste, was man tun könne, um den Klub am Leben zu erhalten und Ukrainern in aller Welt Hoffnung zu schenken, so Lopes weiter. Andriy Sanin, Vizepräsident des nicht mehr aktiven ukrainischen Klubs, dankte den Brasilianern: «Wir können gar nicht ausdrücken, wie viel uns das bedeutet.»